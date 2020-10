Via liberi ai tifosi in Toscana, per Fiorentina-Sampdoria massimo 1000 spettatori (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fiorentina-Sampdoria 1000 tifosi – Per il match tra Fiorentina e Sampdoria in programma venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi sarà consentito l’accesso ad un massimo di mille spettatori. E’ quanto prevede l’ordinanza n. 86 firmata dal presidente uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che detta le linee guida per consentire la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020)– Per il match train programma venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi sarà consentito l’accesso ad undi mille. E’ quanto prevede l’ordinanza n. 86 firmata dal presidente uscente della Regione, Enrico Rossi, che detta le linee guida per consentire la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Via liberi Sollievo alla casa residenza anziani Santa Teresa "Liberi dal virus". Via libera alle visite dei familiari il Resto del Carlino Giro d'Italia a Palermo, via Libertà senza i cordoli: le modifiche al traffico

16:04Giro d'Italia a Palermo, via Libertà senza i cordoli: le modifiche al traffico 16:04Giro d'Italia, il sindaco di Monreale: "Vetrina internazionale per la città". 16:04Ex consorzi Asi, è caos sui ...

Caso Gregoretti: al via la tre giorni di Salvini a Catania

Ha preso il via stamane a Catania la manifestazione organizzata dalla Lega in vista dell'udienza preliminare di sabato prossimo nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della Gregoretti. Il tito ...

