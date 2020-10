Vacanze in barca: la scelta degli italiani per l’estate 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’estate italiana 2020 è stata all’insegna del turismo a kilometro 0, e le prenotazioni di barche nel Bel Paese hanno registrato un +54% rispetto al 2019.Rombo di motori: il noleggio di barche a motore è aumentato del 410% rispetto allo scorso anno, rappresentando il 46% delle prenotazioni totali.Le destinazioni più richieste dell’estate sono state la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, le Cinque Terre e la zona di Gallipoli.Un’estate insolita, questa del 2020. Un’estate dominata dalle numerose restrizioni dovute al Covid-19, dalle misure di prevenzione, e soprattutto dalla tanta attenzione, anche per quei piccoli particolari a cui prima non si badava. Per molti italiani, questa del 2020 è stata inoltre un’estate all’insegna del turismo a ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’estate italianaè stata all’insegna del turismo a kilometro 0, e le prenotazioni di barche nel Bel Paese hanno registrato un +54% rispetto al 2019.Rombo di motori: il noleggio di barche a motore è aumentato del 410% rispetto allo scorso anno, rappresentando il 46% delle prenotazioni totali.Le destinazioni più richieste dell’estate sono state la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, le Cinque Terre e la zona di Gallipoli.Un’estate insolita, questa del. Un’estate dominata dalle numerose restrizioni dovute al Covid-19, dalle misure di prevenzione, e soprattutto dalla tanta attenzione, anche per quei piccoli particolari a cui prima non si badava. Per molti, questa delè stata inoltre un’estate all’insegna del turismo a ...

Lo yacht si conferma un bene rifugio

Le vacanze in barca nel Mediterraneo rappresentano il desiderio degli europei complice il mese di settembre caldo e il ritardato avvio dell’anno scolastico. E riprende vita anche il concept yacht in m ...

