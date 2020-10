Ufficiali i PS Plus di ottobre 2020: i nuovi giochi PS4 gratis (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al contrario di quanto avvenuto negli ultimi mesi, per annunciare i PS Plus di ottobre 2020, Sony ha rispettato i soliti tempi di marcia. Sì perché, senza troppe sorprese, il colosso del gaming giapponese ha alzato il sipario sulla prossima Instant Game Collection nella serata di ieri, 30 settembre. E dunque l’ultimo mercoledì del mese precedente al rilascio della selezione di titoli gratuiti destinata a tutti i possessori di una PlayStation 4 che sono anche abbonati al servizio PlayStation Plus. Un servizio, quello dell’azienda dagli occhi a mandorla, che consente non solo di mettere in download le versioni digitali di due o più giochi mensili, ma anche di giocare in multiplayer online con amici e conoscenti alle produzioni in pixel e poligoni più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Al contrario di quanto avvenuto negli ultimi mesi, per annunciare i PSdi, Sony ha rispettato i soliti tempi di marcia. Sì perché, senza troppe sorprese, il colosso del gaming giapponese ha alzato il sipario sulla prossima Instant Game Collection nella serata di ieri, 30 settembre. E dunque l’ultimo mercoledì del mese precedente al rilascio della selezione di titoli gratuiti destinata a tutti i possessori di una PlayStation 4 che sono anche abbonati al servizio PlayStation. Un servizio, quello dell’azienda dagli occhi a mandorla, che consente non solo di mettere in download le versioni digitali di due o piùmensili, ma anche di giocare in multiplayer online con amici e conoscenti alle produzioni in pixel e poligoni più ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiali Plus PS Plus: giochi gratis PS4 di ottobre 2020 ufficiali Tom's Hardware Italia Ecco i giochi PS Plus disponibili ad ottobre

Dopo che Microsoft ha annunciato i giochi inclusi con Xbox Games with Gold in ottobre, è ora il turno di Sony di svelare i titoli offerti gratuitamente agli abbonati Playstation Plus. Questo mese i gi ...

FSP svela i nuovi alimentatori Hydro PTM PRO: fino a 1200W e certificati 80 Plus Platinum

80 Plus Platinum, modularità totale e alte potenze per i nuovi alimentatori FSP Hydro PTM PRO, pensanti per sostenere i carichi di computer gaming e workstation, anche in ambienti con condizioni ambie ...

PlayStation Plus Ottobre 2020, annunciati i giochi in regalo [Ufficiale]

Come previsto è arrivato l’annuncio dei titoli gratuiti d’ottobre per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Come di consueto nell’ultimo mercoledì del mese, è arrivato l’annuncio dei titoli… Leggi ...

