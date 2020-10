Traffico Roma del 01-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata ben trovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara ripercussioni a seguito di un incidente all’incrocio tra la via Prenestina & Viale Togliatti sulla Prenestina disagi nei due sensi di marcia sul viale Togliatti soprattutto arrivando dalla Casilina Viale Togliatti poi dove sono possibili disagi all’altezza di via dei Platani via dei Platani per lavori è chiusa vicino Viale Togliatti accanto allo stadio Olimpico incidente avvenuto nel Largo Ferraris IV prestare attenzione per incidente possibili rallentamenti tra via adamantea e via di Torrenova altro incidente sul Raccordo Anulare ci troviamo sulla complanare che dall’autostradaFiumicino porta alla carreggiata esterna per cui direzione Pontina intanto sulla via Aurelia Antica intenso delverso il Gianicolo ...