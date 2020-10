Sì, Salvini ha consegnato la memoria difensiva a Barbara D’Urso (Di giovedì 1 ottobre 2020) In un post pubblicato dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ieri, 30 settembre 2020, viene mostrato lo screenshot di un tweet di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha dichiarato di aver consegnato la memoria difensiva a Barbara D’Urso nel corso del programma Non è la D’Urso in onda su Canale 5. La memoria difensiva per il mio processo di sabato a Catania come “sequestratore di persona” che ho consegnato alla D’Urso è scaricabile qui, in totale trasparenza: http://legaonline.it/memoria. FuocoFacciamo circolare i FATTI, senza interpretazioni, e la realtà vince. (2/2) Il tweet è la seconda parte di un messaggio più lungo. Possiamo ... Leggi su bufale (Di giovedì 1 ottobre 2020) In un post pubblicato dal portavoce del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ieri, 30 settembre 2020, viene mostrato lo screenshot di un tweet di Matteo. Il leader del Carroccio ha dichiarato di averlaD’Urso nel corso del programma Non è la D’Urso in onda su Canale 5. Laper il mio processo di sabato a Catania come “sequestratore di persona” che hoalla D’Urso è scaricabile qui, in totale trasparenza: http://legaonline.it/. FuocoFacciamo circolare i FATTI, senza interpretazioni, e la realtà vince. (2/2) Il tweet è la seconda parte di un messaggio più lungo. Possiamo ...

