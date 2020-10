Serena Enardu ammette che le manca Pago, poi il retroscena su Tale e quale show: “Guardo solo lui” (FOTO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da quando Pago ha debuttato come concorrente di Tale e quale show, moltissimi utenti del web sono curiosi di sapere cosa pensi Serena Enardu. Per Tale ragione, l’influencer ha deciso di soddisfare le loro richieste rispondendo a diverse domande su Instagram. Nello specifico, c’è chi le ha chiesto se le manchi Pago, cosa pensa del Talent show di Rai 1 e molto altro. La donna, senza peli sulla lingua, ha deciso di rispondere a tutto facendo delle confessioni molto interessanti. Le confessioni di Serena Enardu su Pago La storia tra Pago e Serena Enardu è, ormai, volta al termine da un po’ di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da quandoha debuttato come concorrente di, moltissimi utenti del web sono curiosi di sapere cosa pensi. Perragione, l’influencer ha deciso di soddisfare le loro richieste rispondendo a diverse domande su Instagram. Nello specifico, c’è chi le ha chiesto se le manchi, cosa pensa delntdi Rai 1 e molto altro. La donna, senza peli sulla lingua, ha deciso di rispondere a tutto facendo delle confessioni molto interessanti. Le confessioni disuLa storia traè, ormai, volta al termine da un po’ di ...

Lara_callegaro : RIPETO SOLO A ME ELISABETTA RICORDA UN PÓ SERENA ENARDU??? NON TANTO FISICAMENTE MA PER IL MODO DI FARE E DIRE #GFVIP - Lara_callegaro : Ma solo a me la Greg mi ricorda Serena Enardu? #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip5’, #TommasoZorzi e #FrancescoOppini criticano duramente #SerenaEnardu: la replica dell’ex gieffina e di… - blogtivvu : “Pago la schifa”, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini offendono Serena Enardu: “Orrenda, arrivista, finta!”, durissimo… - TonyUzii : Serena Enardu se la sente di fottere. Avrà sicuramente finito il bronchenolo -