Previsioni Meteo Toscana | domani nubi e piogge | intensificazione nella seconda parte della giornata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso o coperto sulle zone di nord ovest con frequenti precipitazioni, tendenti ad intensificarsi nella seconda parte della giornata. Nuvoloso altrove con isolate piogge sui rilievi. Venti: forti di Scirocco con raffiche di burrasca sulla costa e in mare aperto. Mari: molto mossi o agitati a largo. Temperature: in aumento sulle province centro-meridionali, stazionarie altrove. Sabato 3 molto nuvoloso o coperto in mattinata con precipitazioni diffuse a prevalente carattere ...

