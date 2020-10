Pomezia, scoperta pensione abusiva per cani (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ notizia di ieri 30 settembre 2020, l’intervento da parte degli agenti di polizia locale che su segnalazione di un avvocato che ha denunciato la scomparsa di un cane di proprietà, hanno scoperto una pensione abusiva che si trovava tra le campagne di Pomezia. La proprietaria della struttura, ha costruito e allestito la sua attività su un terreno di sua proprietà, all’interno due lotti completamente recintati con paletti e rete ombreggianti in modo da oscurare la visione dall’esterno. All’interno della struttura adibita a pensione gli agenti hanno rilevato la presenza di 3 cani, uno dei quali senza microchip che la signora alla richiesta degli agenti ha identificato come cane di proprietà della madre, mentre gli altri due sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ notizia di ieri 30 settembre 2020, l’intervento da parte degli agenti di polizia locale che su segnalazione di un avvocato che ha denunciato la scomparsa di un cane di proprietà, hanno scoperto unache si trovava tra le campagne di. La proprietaria della struttura, ha costruito e allestito la sua attività su un terreno di sua proprietà, all’interno due lotti completamente recintati con paletti e rete ombreggianti in modo da oscurare la visione dall’esterno. All’interno della struttura adibita agli agenti hanno rilevato la presenza di 3, uno dei quali senza microchip che la signora alla richiesta degli agenti ha identificato come cane di proprietà della madre, mentre gli altri due sono stati ...

Il Covid-19 sta colpendo il mondo intero e sono tanti gli studi per trovare un vaccino al virus. Passi in avanti forse decisivi ...

Aveva costruito una pensione per cani nei terreni di sua proprietà, pubblicizzando l'attività su internet. All'interno aveva tre cani.

