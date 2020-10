"Perdonami, ma...". Prego? Amadeus fa una battuta a Monica Giandotti di Unomattina. Imbarazzo a Raiuno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Momento piuttosto imbarazzante a I soliti ignoti, con Amadeus costretto a scusarsi con la collega Rai Monica Giandotti. La conduttrice di Unomattina è l'ospite vip del quiz di Raiuno, come ignoto numero 6. Salutandola, Amadeus ha ironizzato: "Mi perdoni se non seguo la trasmissione dall'inizio, ma mi sintonizzo circa mezz'ora dopo?". Non il massimo della cortesia di rete, anche se a difesa di Amadeus va detto che lo storico programma inizia all'alba. "Non fa niente - ha risposto ridendo la Giandotti -, tanto siamo in onda fino alle 10". Gli autori dei Soliti ignoti hanno poi fornito ai concorrenti un succoso indiscreto sul passato di Monica: "Faceva pubblicità sui pattini". Tutto vero: "Avevo solo vent'anni all'epoca", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Momento piuttosto imbarazzante a I soliti ignoti, concostretto a scusarsi con la collega Rai. La conduttrice diè l'ospite vip del quiz di, come ignoto numero 6. Salutandola,ha ironizzato: "Mi perdoni se non seguo la trasmissione dall'inizio, ma mi sintonizzo circa mezz'ora dopo?". Non il massimo della cortesia di rete, anche se a difesa diva detto che lo storico programma inizia all'alba. "Non fa niente - ha risposto ridendo la-, tanto siamo in onda fino alle 10". Gli autori dei Soliti ignoti hanno poi fornito ai concorrenti un succoso indiscreto sul passato di: "Faceva pubblicità sui pattini". Tutto vero: "Avevo solo vent'anni all'epoca", ...

