Osservatorio Giovani Editori | a Milano la prima giornata di formazione studenti e docenti

Milano, 1 ottobre 2020 - Si è tenuta oggi a Milano all’Istituto Schiaparelli Gramsci la prima delle cinque giornate nazionali di formazione per l’anno scolastico 2020/2021 (le prossime saranno domani ...

App di giochi, a rischio la privacy dei bambini

Roma, 1 ott. (askanews) - Sono dati allarmanti quelli scaturiti da una ricerca effettuata sulle principali app di giochi rivolte ai più giovani che registrano milioni di download da parte di utenti it ...

