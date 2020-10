OnePlus World: presentata la nuova esperienza virtuale (Di giovedì 1 ottobre 2020) OnePlus crea per la sua community globale OnePlus World, un mondo interattivo virtuale a 360 gradi per assistere all’imminente lancio di OnePlus 8T e altro ancora OnePlus presenta oggi il nuovissimo OnePlus World, un’esperienza immersiva virtuale creata per la sua community in tutto il mondo. Il brand invita i membri della community a vedere l’evento di lancio del tanto atteso flagship, OnePlus 8T, all’interno di OnePlus World. World consiste in un mondo interattivo a 360 gradi che ospita diverse attività, accompagnando gli utenti fino al giorno del lancio e non solo. Entrando nel mondo OnePlus, gli ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020)crea per la sua community globale, un mondo interattivoa 360 gradi per assistere all’imminente lancio di8T e altro ancorapresenta oggi il nuovissimo, un’immersivacreata per la sua community in tutto il mondo. Il brand invita i membri della community a vedere l’evento di lancio del tanto atteso flagship,8T, all’interno diconsiste in un mondo interattivo a 360 gradi che ospita diverse attività, accompagnando gli utenti fino al giorno del lancio e non solo. Entrando nel mondo, gli ...

