“Non si fa. No!”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, perché si sono lasciati. Spunta la brutta verità (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ormai conclusa relazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha generato scalpore sin dai suoi esordi. Naturalmente il motivo di tante chiacchiere era la grande differenza di età che scorreva tra i due, trent’anni per l’esattezza. La showgirl di Soverato aveva all’incirca venticinque anni quando ha incominciato a frequentare il celebre imprenditore e ventotto quando è diventata ufficialmente sua moglie, il 14 giugno 2008. Il loro è stato un matrimonio da favola, basti pensare che l’abito della sposa (firmato Roberto Cavalli) aveva richiesto oltre cinquecento ore di lavoro per essere realizzato, arrivando a costare la bellezza di un milione e mezzo di euro. Un’unione che è riuscita a dimostrare alle malelingue la sua sincerità di fondo, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’ormai conclusa relazione traedha generato scalpore sin dai suoi esordi. Naturalmente il motivo di tante chiacchiere era la grande differenza di età che scorreva tra i due, trent’anni per l’esattezza. La showgirl di Soverato aveva all’incirca venticinque anni quando ha incominciato a frequentare il celebre imprenditore e ventotto quando è diventata ufficialmente sua moglie, il 14 giugno 2008. Il loro è stato un matrimonio da favola, basti pensare che l’abito della sposa (firmato Roberto Cavalli) aveva richiesto oltre cinquecento ore di lavoro per essere realizzato, arrivando a costare la bellezza di un milione e mezzo di euro. Un’unione che è riuscita a dimostrare alle malelingue la sua sincerità di fondo, ...

