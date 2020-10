Nico Rosberg e le dure parole contro Hamilton (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nico Rosberg durante un’apparizione nel GP di F1 2018 – Photo Credit: Nico Rosberg TwitterNico Rosberg, campione del mondo di F1 2016, non le manda a dire all’ex compagno di squadra Lewis Hamilton. Il tedesco afferma che anche se Hamilton andrà a battere i record di Schumacher, quest’ultimo rimarrà qualitativamente ed eticamente migliore del pilota inglese. Hamilton ha un talento incredibile ma Schumacher è il migliore di tutti i tempi, secondo Rosberg. Rosberg ed Hamilton, una rivalità sempre molto accesa Nico Rosberg e Lewis Hamilton sono sempre stati un po’ amici fuori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)durante un’apparizione nel GP di F1 2018 – Photo Credit:Twitter, campione del mondo di F1 2016, non le manda a dire all’ex compagno di squadra Lewis. Il tedesco afferma che anche seandrà a battere i record di Schumacher, quest’ultimo rimarrà qualitativamente ed eticamente migliore del pilota inglese.ha un talento incredibile ma Schumacher è il migliore di tutti i tempi, secondoed, una rivalità sempre molto accesae Lewissono sempre stati un po’ amici fuori ...

nico_rosberg : A tutti i miei fans Italiani, ho deciso di guidare una Ferrari nel mio ultimo video di anteprima della F1 ???? ??… - FredLuis64 : @nico_rosberg non ho capito l'ultima frase, me la ripeti lentamente? grazie. - mari_me99 : Raga andate a leggere le risposte sotto il post di @nico_rosberg ???? dio che ridere! Ancora non avevamo visto nulla - ryudos : @nico_rosberg Infatti ti ha sodomizz@to per tanti anni, poi quando lo hai fatto tu ti hanno pure dato il ben servit… - MrKrepan : @Tela77 @nico_rosberg HAHAHAAHAH -

Secondo Jenson Button per battere Lewis Hamilton servono "testa e strategie"; ma Valtteri Bottas sembra troppo "uomo squadra" per riuscirci ...

Sulle reali condizioni fisiche di Michael Schumacher si sono espressi in tanti nel corso di, quasi, sette lunghi anni e questa volta è toccato anche ad Elisabetta Gregoraci dire la sua. La sexy showgi ...

