Nato, intesa tra Grecia e Turchia per evitare conflitti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Grecia e Turchia, entrambi membri della Nato, hanno concordato di stabilire una linea diretta per evitare rischi di incidenti e per contribuire a risolvere le controversie tra i due Paesi. Lo ha reso ...

Grecia e Turchia, entrambi membri della Nato, hanno concordato di stabilire una linea diretta ... ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. L'annuncio dell'intesa giunge in ...

Nato: intesa Grecia-Turchia per evitare conflitti

