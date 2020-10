Nainggolan in bilico tra Cagliari e Inter. Ausilio e Giulini: “Niente passi avanti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il futuro di Radja Nainggolan è in bilico: Cagliari e Inter faticano a trovare l’accordo per la nuova cessione del giocatore in Sardegna e il centrocampista belga potrebbe rimanere nella rosa di Conte come alternativa di primissimo livello in una stagione che si annuncia impegnativa su più fronti. Oggi ci sono i sorteggi della fase a gironi di Champions League, e il mercato chiude lunedì: che l’operazione vada in porto diventa una cosa sempre più complessa. Nainggolan in bilico tra Cagliari e Inter. Ausilio e Giulini: “Niente passi avanti” Ieri sia il presidente del Cagliari Giulini che il direttore sportivo ... Leggi su giornal (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il futuro di Radjaè infaticano a trovare l’accordo per la nuova cessione del giocatore in Sardegna e il centrocampista belga potrebbe rimanere nella rosa di Conte come alternativa di primissimo livello in una stagione che si annuncia impegnativa su più fronti. Oggi ci sono i sorteggi della fase a gironi di Champions League, e il mercato chiude lunedì: che l’operazione vada in porto diventa una cosa sempre più complessa.intra: “Nienteavanti” Ieri sia il presidente delche il direttore sportivo ...

CdS - Brozovic ed Eriksen restano sul mercato. Riflessioni per la difesa

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sia Brozovic che Eriksen continuano a essere in bilico, con il club che attende offerte: 'Né il croato né il danese, infatti, vengono ritenuti indispe ...

SPORTITALIA - Nainggolan può ritornare a Cagliari

Radja Nainggolan non è stato convocato per la trasferta dell'Inter a Benevento, ufficialmente per una faringite. Ma la sua posizione resta in bilico e il suo futuro a Cagliari sempre più probabile. Di ...

