Morra e Adua da vittime della setta e dell'Ares Gate a ingrati: parla anche Sergio Arcuri (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chi si aspettava le grandissime rivelazioni di tutti gli attori che per anni hanno lavorato per la casa di produzione Ares Gate, sotto la stessa agenzia di management, a quanto pare, avrà delle grosse delusioni. A quanto pare, da quella che doveva essere una setta, con Lucifero a capo di tutto, dall'istigazione al suicidio alle altre accuse gravissime, si è finiti da tutt'altra parte. Massimiliano Morra e Adua del Vesco a quanto pare, almeno secondo le testimonianze degli altri attori che con Tarallo ci hanno lavorato per lungo tempo , i due concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sarebbero solo due grandi ingrati. Ne parla anche Sergio Arcuri, dopo le parole di sua sorella Manuela, e dopo la lettera di Ursula ...

MrsHannigram : RT @naomi_pietrucci: Guenda che pur di non far stare da soli Max Morra e Adua si prende pure la pioggia #GFVIP - CascioloRino : Dai che Adua finalmente sta facendo crollare l aureola di santità che quel furbone di Morra si stava creando #Gfvip - davidemaggio : RT @fabiofabbretti: #AresGate, Sergio Arcuri tuona in difesa di Tarallo: «Morra si sentiva Mastroianni, Adua era servita e riverita» https… - ninetiesbish : @eldiosdelgrupo @Princess_Spain Siiio certooooo. Anche la scazzottata con Testi è stata studiata a tavolino. Vi sie… - fabiofabbretti : #AresGate, Sergio Arcuri tuona in difesa di Tarallo: «Morra si sentiva Mastroianni, Adua era servita e riverita»… -