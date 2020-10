Mercato Juve, Llorente a Torino: i tifosi sognano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lorrente alla Juventus? I tifosi bianconeri sognano il grande ritorno del Rey Leon all’ombra della Mole per rimpolpare il reparto offensivo di Andrea Pirlo e, chissà, riformare la coppia tutta spagnola con Alvaro Morata che già negli scorsi anni aveva fatto parlare di sé tra i sostenitori della Vecchia Signora. Le ultime news dei Mercato della Juve ci raccontano come Fabio Paratici pare essere al lavoro per trovare un nuovo bomber da inserire nell’organico del Maestro, un calciatore da utilizzare come quarta punta per far rifiatare i titolarissimi campioni già presenti in rosa. Su chi puntare? I cavalli di ritorno andrebbero per la maggiore in quel della Continassa e, oltre alla candidatura di Moise Kean dell’Everton, anche quella del centravanti del Napoli ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lorrente allantus? Ibianconeriil grande ritorno del Rey Leon all’ombra della Mole per rimpolpare il reparto offensivo di Andrea Pirlo e, chissà, riformare la coppia tutta spagnola con Alvaro Morata che già negli scorsi anni aveva fatto parlare di sé tra i sostenitori della Vecchia Signora. Le ultime news deidellaci raccontano come Fabio Paratici pare essere al lavoro per trovare un nuovo bomber da inserire nell’organico del Maestro, un calciatore da utilizzare come quarta punta per far rifiatare i titolarissimi campioni già presenti in rosa. Su chi puntare? I cavalli di ritorno andrebbero per la maggiore in quel della Continassa e, oltre alla candidatura di Moise Kean dell’Everton, anche quella del centravanti del Napoli ...

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Rottura tra il Chelsea e Marcos Alonso: il laterale potrebbe diventare un’occasione negli ult… - Gazzetta_it : I colpi di #mercato degli ultimi 5 giorni: #Chiesa spinge per l'addio e aspetta la #Juve. #Kanté e #Alonso i sogni… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - marcobini8 : RT @marcokaf: Che poi a me dell'Inter non interessa. Io guardo alla Juve, alle lacune enormi che non sono state colmate, anzi. Servivano te… - Marco77018284 : @SoldatoDoc @Pizzaiolo19821 @MilanNewsit Sto godendo soldato, mercato chiuso con nastasic in prestito e basta, chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Il mercato delle opportunità, ultime curve: Juve non molla il sogno Chiesa, Inter fra Alonso e Nainngolan, Milan e difensore, Napoli e cessioni TUTTO mercato WEB Notizie Juve – Il Parma insiste per Hans Nicolussi Caviglia

TORINO – Si muove qualcosa sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Parma starebbe insistendo per Hans Nicolussi Caviglia. Già alcune settimane fa il ...

Meno buona la Seconda!

Complici molteplici fattori, la Juventus nella partita con la Rometta fa un passo ... Anzitutto i fattori derivanti dalla precarietà (mercato aperto), dal noviziato (guida tecnica cambiata con ...

Juve-Chiesa, ore bollenti: ecco che sta succedendo

Quattro giorni per mettere a segno un colpo che sta già facendo ampiamente discutere, tra chi vota sì e chi si mostra scettico, ma di sicuro Federico Chiesa alla Juventus non è una delle mille ipotesi ...

TORINO – Si muove qualcosa sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Parma starebbe insistendo per Hans Nicolussi Caviglia. Già alcune settimane fa il ...Complici molteplici fattori, la Juventus nella partita con la Rometta fa un passo ... Anzitutto i fattori derivanti dalla precarietà (mercato aperto), dal noviziato (guida tecnica cambiata con ...Quattro giorni per mettere a segno un colpo che sta già facendo ampiamente discutere, tra chi vota sì e chi si mostra scettico, ma di sicuro Federico Chiesa alla Juventus non è una delle mille ipotesi ...