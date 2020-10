Mascherine obbligatorie vicino scuole in Piemonte (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 01 OTT - Una nuova ordinanza della Regione renderà obbligatorio l'uso delle Mascherine anche all'aperto nelle aree vicine alle scuole in tutto il Piemonte. Lo rende noto il presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 01 OTT - Una nuova ordinanza della Regione renderà obbligatorio l'uso delleanche all'aperto nelle aree vicine allein tutto il. Lo rende noto il presidente ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - HuffPostItalia : Mascherine obbligatorie all'aperto anche in Calabria - EmanueleDeGreg4 : RT @TgrPiemonte: Mascherine obbligatorie anche all'aperto nelle aree vicino alle scuole per ridurre il rischio di assembramenti. È la nuova… - stefaniatalpo : @Twittytwitty17 Nelle scuole della mia provincia hanno mandato mascherine fatte con il tessuto da pannolini. Essend… - TgrPiemonte : Mascherine obbligatorie anche all'aperto nelle aree vicino alle scuole per ridurre il rischio di assembramenti. È l… -