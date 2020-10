Incidente sulla A26, muoiono i calciatori Ravetto e Agazzone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lutto nel mondo del calcio. Stanotte hanno perso la vita, in un’Incidente stradale sulla A26, Matteo Ravetto, di 32 anni e Simonluca Agazzone, di 39, che dal 1997 al 2000 ha giocato nel settore giovanile del Milan. I rossoneri hanno pubblicato un tweet di cordoglio. #ACMilan piange commosso la scomparsa di Simonluca Agazzone, calciatore che ha militato nel proprio Settore Giovanile vincendo il Torneo di Viareggio nel 1999. Il Club e tutto il mondo rossonero si stringono con immenso affetto alla famiglia di Simonluca. pic.twitter.com/ZFA2OAgDDL — AC Milan (@acmilan) October 1, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lutto nel mondo del calcio. Stanotte hanno perso la vita, in un’stradaleA26, Matteo, di 32 anni e Simonluca, di 39, che dal 1997 al 2000 ha giocato nel settore giovanile del Milan. I rossoneri hanno pubblicato un tweet di cordoglio. #ACMilan piange commosso la scomparsa di Simonluca, calciatore che ha militato nel proprio Settore Giovanile vincendo il Torneo di Viareggio nel 1999. Il Club e tutto il mondo rossonero si stringono con immenso affetto alla famiglia di Simonluca. pic.twitter.com/ZFA2OAgDDL — AC Milan (@acmilan) October 1, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

