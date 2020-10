Incendi in California | la Napa Valley nella morsa delle fiamme | a fuoco anche i prestigiosi vigneti

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Gliche da settimane devastano lanon hanno risparmiato le prestigiose zone vinicole di: moltisono stati duramente colpiti e almeno una decine di cantine, molto note, sono state devastate dal Glass Fire, ancora fuori controllo. Il rogo, che ha già bruciato circa 20 mila ettari di vegetazione, è stato domato solo in minima parte, il 2%. A circa 300 km a nord di, un altroo, “Zogg”, ha causato una quarta vittima: l’uomo era stato tratto in salvo in elicottero all’inizio dell’emergenza, ma aveva riportato gravissime ustioni. Nei giorni scorsi decine di migliaia di residenti sono stati evacuativicina Sonoma ...