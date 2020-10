Il virus corre più veloce di due mesi fa | i timori per Lazio | Sicilia e Campania

tigrelt : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Metà dei magistrati rischia il processo • Da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom… - GabrieMariste : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Metà dei magistrati rischia il processo • Da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom… - Daniela19633 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Metà dei magistrati rischia il processo • Da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom… - CasagrandeStef : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Metà dei magistrati rischia il processo • Da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom… - Fabiusfax : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Metà dei magistrati rischia il processo • Da Tridico ai Benetton, Conte corre lo slalom… -

Ultime Notizie dalla rete : virus corre

07:53Nuovi focolai di Coronavirus nel Palermitano: allarme a Misilmeri e San Cipirello 07:53Scoperti due super anticorpi che bloccano l'ingresso del coronavirus nelle cellule 07:47Nuova scossa di ...ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, i giocatori positivi al Covid-19 non posson ...Il governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura ...