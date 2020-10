Il cimitero dei feti, storia di una vergogna che dura da più di vent'anni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Donne che hanno abortito e si ritrovano il loro nome e cognome sbattuto su una croce. Senza aver dato il consenso. Per colpa di buchi normativi. In cui si inseriscono le associazioni pro life. Ecco da dove parte l'ennesima violenza balzata in questi giorni all'attenzione della cronache Il diritto di aborto trasformato in tortura. Vi racconto la mia cicatrice, in nome di tutte " L'aborto negato, rompiamo il silenzio: raccontaci la tua storia #innomeditutte " Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Donne che hanno abortito e si ritrovano il loro nome e cognome sbattuto su una croce. Senza aver dato il consenso. Per colpa di buchi normativi. In cui si inseriscono le associazioni pro life. Ecco da dove parte l'ennesima violenza balzata in questi giorni all'attenzione della cronache Il diritto di aborto trasformato in tortura. Vi racconto la mia cicatrice, in nome di tutte " L'aborto negato, rompiamo il silenzio: raccontaci la tua#innomeditutte "

