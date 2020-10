Gregoretti | Cacciari annichilisce premier e grillini | «L’ipocrisia di Conte e M5s è indecente»

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Massimocontroe M5S. Interviene sul caso, e lo fa da par suo. Così, all’Adnkronos dichiara: «L’ipocrisia die M5s in questa vicenda è». Il filosofo, generalmente scatenato contro il Pd e la sua resa cerhiobottista al M5S, stavolta si scaglia contro pentastellati e presidente del Consiglio. E, soprattutto, contro il loro scarica barile su Salvini, azionato dal minuto dopo l’avvio dell’inchiesta giudiziaria. E lo dice e lo rimarca a parole di fuoco,, che in un commento rilasciato all’Adnkronos, sentenzia netto. Senza per questo lasciarsi sfuggire l’occasione di ribadire, comunque, la sua avversità contro tutto e tutti. Caso, ...

"Saranno i magistrati a stabilire se sono state violate le norme del diritto internazionale. Io credo di si e, se hanno proceduto qualche fondamento alla base ci sarà. L'ipocrisia di Conte e degli ex ...Credo ci voglia un gran cinismo, o un disperato orgoglio, oppure una inquietante scaltrezza per continuare a sbandierare come un superlativo trionfo il proprio risultato quando lo stesso finisce per c ...