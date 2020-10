GF Vip, Dayane Mello contro i gay: web chiede la squalifica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dayane Mello ha fatto l’ennesimo scivolone verso le persone omosessuali. Il web ne chiede la squalifica dal GF Vip. Dayane Mello non sta di certo passando inosservata, a differenza di alcuni suoi compagni di viaggio, durante l’esperienza al GF Vip. La modella si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica e questa volta il gossip non … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha fatto l’ennesimo scivolone verso le persone omosessuali. Il web neladal GF Vip.non sta di certo passando inosservata, a differenza di alcuni suoi compagni di viaggio, durante l’esperienza al GF Vip. La modella si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica e questa volta il gossip non … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

