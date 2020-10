Fall Guys: nella Stagione 2 sarà più facile ottenere Corone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le Corone in Fall Guys sono quantomai ostiche da ottenere, Mediatonic sembra averlo notato e vuole cambiare le cose con la Stagione 2 Fall Guys: Ultimate Knockout è stato il fenomeno e la rivelazione dell’estate facendo impazzire mezza community videoludica. Mediatonic, lo sviluppatore, si è più detto pronto a cavalcare la cresta dell’onda proponendo nuovi contenuti su base periodica. Seguendo il feedback della community, sembra che lo sviluppatore renderà più facili da guadagnare quelle elusive e ambitissime Corone in Fall Guys quando finalmente arriverà la Stagione 2. Non solo più Corone nella ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Leinsono quantomai ostiche da, Mediatonic sembra averlo notato e vuole cambiare le cose con la: Ultimate Knockout è stato il fenomeno e la rivelazione dell’estate facendo impazzire mezza community videoludica. Mediatonic, lo sviluppatore, si è più detto pronto a cavalcare la cresta dell’onda proponendo nuovi contenuti su base periodica. Seguendo il feedback della community, sembra che lo sviluppatore renderà più facili da guadagnare quelle elusive e ambitissimeinquando finalmente arriverà la2. Non solo più...

