Europa League, le quattro fasce in attesa del sorteggio. Milan in terza fascia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi 2 ottobre alle 13 il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League. Ecco le quattro fasce, determinate in base ai coefficienti Uefa dei club: Napoli e Roma teste di serie, Milan in terza fascia.Prima fascia: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Spa).Seconda fascia: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).terza fascia: Granada (Spa), ...

