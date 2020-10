Covid, picco di contagi a Pozzuoli: sindaco convoca riunione con Protezione Civile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Sono 12 i nuovi casi di cittadini affetti da Covid a Pozzuoli, nel Napoletano. il sindaco, Vincenzo Figliolia convoca riunione con il Comitato Operativo di Protezione Civile per “valutare le azioni da intraprendere per contenere i contagi”. Al momento, nella città a Nord di Napoli, sono 100 gli attuali positivi al coronavirus. “Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – vi avevo annunciato che avrei preso delle decisioni anche drastiche, ma ho sperato fino alla fine nella collaborazione di tutti. Non volevo arrivarci e speravo di non arrivarci. Ci sono stati sicuramente grandi errori di comunicazione alla fine del lockdown, troppi. Ma mi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono 12 i nuovi casi di cittadini affetti da, nel Napoletano. il, Vincenzo Figlioliacon il Comitato Operativo diper “valutare le azioni da intraprendere per contenere i”. Al momento, nella città a Nord di Napoli, sono 100 gli attuali positivi al coronavirus. “Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – vi avevo annunciato che avrei preso delle decisioni anche drastiche, ma ho sperato fino alla fine nella collaborazione di tutti. Non volevo arrivarci e speravo di non arrivarci. Ci sono stati sicuramente grandi errori di comunicazione alla fine del lockdown, troppi. Ma mi ...

Gli emiliano-romagnoli continuano a utilizzare l'accesso gratuito alle risorse culturali disponibili in rete, un servizio già attivo da alcuni anni nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna, anche dopo il ...

Gli emiliano-romagnoli continuano a utilizzare l'accesso gratuito alle risorse culturali disponibili in rete, un servizio già attivo da alcuni anni nelle biblioteche dell'Emilia-Romagna, anche dopo il ...Tra i Paesi alle prese con una seconda ondata, sembrano galoppare più velocemente le curve di Israele, con 9 mila casi al giorno, e della Germania, dove un nuovo lockdown non è in vista ...