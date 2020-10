Chiara Ferragni incinta per la seconda volta | Fedez spiazza | “Non ne sapevo nulla!”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Di recente si rumoreggiava che nella famiglia difosse in arrivo un secondo figlio e le indiscrezioni sui Ferragnez si sono rivelate veritiere. Nelle ultime ore è giunta sui social-media, l’ormai roccaforte delle due popolari webstar, la prova provata dellagravidanza della blogger e influencer cremonese. Una notizia a quanto pare del tutto inaspettata per i diretti interessati, che è stata lanciata in rete dal primogenito dei due giovani genitori vip. A margine dell’annuncio social del momento, non sono mancati i commenti degli internauti, che sotto il post del lieto evento hanno rilasciato dei messaggi d’auguri destinati ai Ferragnez.attende il secondo bebè L’influencer marketing italiana ...

trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - team_world : Che bella notizia! @Fedez e Chiara Ferragni genitori bis ?? Auguri! - sociale778 : RT @FrancescoMC2: Le invidie su Chiara Ferragni fotografano ciò che diceva Montanelli. Quando un italiano vede un altro italiano con la Fer… - fabiosawAriana : RT @potreichiamarmi: Chiara Ferragni pronta a partorire un’altra divinità -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

"Ma io non sapevo nulla", dice Fedez. I segnali c’erano tutti e molti parlavano di rumors. Ora la conferma ufficiale da mamma Chiara Ferragni. "Our family is getting bigger", si legge nella didascalia ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...