Champions 2020/2021: premi per le squadre dimezzati a causa del Covid-19 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi si alzerà il sipario sulla Champions League 2020/2021: i premi per le squadre, però, saranno dimezzati Oggi si alzerà il sipario sulla Champions League 2020/2021 con il sorteggio dei gironi a Ginevra. Champions che quest’anno meno ricca del solito per le squadre che parteciperanno. La Gazzetta dello Sport spiega che i premi della Champions saranno “tagliati” per le minori entrate dai diritti tv: circa 450 milioni sui 2 miliardi destinati ai club, quasi il 25%. Non subito però: la perdita sarà divisa in 5 anni, cominciando da questo. Cifre vicine a quanto denunciato dal presidente Eca, Andrea Agnelli, che ha parlato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi si alzerà il sipario sullaLeague: iper le, però, sarannoOggi si alzerà il sipario sullaLeaguecon il sorteggio dei gironi a Ginevra.che quest’anno meno ricca del solito per leche parteciperanno. La Gazzetta dello Sport spiega che idellasaranno “tagliati” per le minori entrate dai diritti tv: circa 450 milioni sui 2 miliardi destinati ai club, quasi il 25%. Non subito però: la perdita sarà divisa in 5 anni, cominciando da questo. Cifre vicine a quanto denunciato dal presidente Eca, Andrea Agnelli, che ha parlato ...

