Carolina Crescentini racconta durante il lockdown ero terrorizzata dal virus

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’attriceè tornata al lavoro dopo lo stop dovuto alil periodo di chiusura totale laeradale, ha festeggiato i suoi 40 anni in videoconferenza su Zoom. Ha trascorso ilassieme al marito Francesco Motta: “È stato un periodo molto bizzarro perché all’inizio ero completamente incredula ha confidato al settimanale “Diva e donna” – Dovevamo andare a Napoli per girare la fiction “I bastardi di Pizzofalcone”. La mia valigia è rimasta all’ingresso almeno un mese pensando fosse una fase, poi è iniziato ile seguivo gli aggiornamenti della pandemia in tv. Ero seriamente ...

HuffPostItalia : Carolina Crescentini: 'Non si chiede a una donna quando farà un figlio: è superficiale, è incasellamento sociale' - PamelaPintoITA : Semplicemente perché i figli non si fanno, i figli si accolgono. - lowevonadler191 : fiction vera nella sua crudezza e nella sua malinconica poesia...attori credibili, mai sopra le righe...tanti giova… - marci__________ : RT @davided81: Applausi a Carolina Crescentini, bravissima #mareFuori - davided81 : Applausi a Carolina Crescentini, bravissima #mareFuori -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Crescentini

«Io pretendo il diritto di invecchiare. Voglio fare ruoli che rappresentano la mia eta?, anche in futuro, e voglio essere credibile, non ricostruita. Non sono ossessionata dalla bellezza. Non ho mai p ...Dov'è stato girato 'Mare Fuori'? Ecco tutte le location dell'amatissima serie televisiva con Carolina Crescentini e Carmine Recano.