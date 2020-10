Calciomercato Juve: Chiesa e Bernardeschi gemelli diversi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal mercato al futuro, la nuova Juve di oggi è sempre più una questione di fede. Non solo in senso figurato. Da una parte c'è la grande scommessa in panchina con Andrea Pirlo, dall'altra il grande ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal mercato al futuro, la nuovadi oggi è sempre più una questione di fede. Non solo in senso figurato. Da una parte c'è la grande scommessa in panchina con Andrea Pirlo, dall'altra il grande ...

Gazzetta_it : #Juve-#Khedira, è muro contro muro. Il tedesco non fa sconti e va al braccio di ferro #calciomercato - Gazzetta_it : I colpi di #mercato degli ultimi 5 giorni: #Chiesa spinge per l'addio e aspetta la #Juve. #Kanté e #Alonso i sogni… - tuttosport : Marcos #Alonso, non solo #Inter: c'è anche la #Juve! - cmdotcom : #Milan, aveva ragione #Gattuso. Ora col #Napoli può far sprofondare la #Juve - gmlavolpe : RT @TUTTOJUVE_COM: Viviano: 'Chiesa? Mi darebbe fastidio se finisse alla Juve' -