‘Ballando con le Stelle 15’ | Elisa Isoardi sul presunto flirt con Raimondo Todaro | “Non escludo niente a priori | ma…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dalla cucina alle piste da ballo!, dopo aver condotto La prova del cuoco nella passata stagione televisiva, quest’anno la ritroviamo come concorrente della quindicesima edizione di Ballando con le. Molto intimorita prima dell’esibizione, la conduttrice diventa una macchina da guerra quando parte la musica, mettendolo in mostra anche il suo aspetto più sensuale. Un atteggiamento e un risvolto che, come ha raccontato alle pagine del settimanale Chi, non si sarebbe aspettata nemmeno lei: Questa è stata una bella sorpresa anche per me, io non pensavo neanche di riuscire a seguire il ritmo. Sono molto maschile come fisicità, ho sempre fatto sport come ciclismo, pallavolo, nuoto: i miei muscoli e il mio cervello sono allenati su quello e non mi sono mai fermata per più di tanto a ...