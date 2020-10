Atalanta, Percassi: “Affrontare Liverpool e Ajax come andare all’università del calcio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non sarà facile per l'Atalanta qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League visto che la Dea se la vedrà contro avversari come il Liverpool e l'Ajax che hanno vinto in passato la coppa dalle grandi orecchie e sono molto forti. Per i bergamaschi, alla seconda partecipazione consecutiva, sono Liverpool (Ing), Ajax (Ola) e Midtjylland (Dan) gli avversari nel raggruppamento D, Il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi commenta così il sorteggio dei gironi per la prossima Champions: "Orgogliosi di partecipare ancora a questa competizione. Gli avversari? Forti e con una grande storia, da non dormirci la notte. Affrontare Liverpool e Ajax per noi sarà ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non sarà facile per l'qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League visto che la Dea se la vedrà contro avversariile l'che hanno vinto in passato la coppa dalle grandi orecchie e sono molto forti. Per i bergamaschi, alla seconda partecipazione consecutiva, sono(Ing),(Ola) e Midtjylland (Dan) gli avversari nel raggruppamento D, Il presidente dei bergamaschi Antoniocommenta così il sorteggio dei gironi per la prossima Champions: "Orgogliosi di partecipare ancora a questa competizione. Gli avversari? Forti e con una grande storia, da non dormirci la notte. Affrontareper noi sarà ...

