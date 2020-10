Astronomia | scoperte galassie intrappolate nella “ragnatela” di un buco nero supermassiccio

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Con l’aiuto del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO, alcuni astronomi hanno trovato seiintorno a unosservato quando l’Universo aveva meno di un miliardo di anni. Questa è la prima volta in cui un raggruppamento così compatto è stato visto così presto dopo il Big Bang e la scoperta ci aiuta a capire meglio come i buchi neri supermassicci, uno dei quali si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea, si siano formati e siano cresciuti fino alle odierne enormi dimensioni così velocemente. La scoperta viene in supporto alla teoria secondo cui i buchi neri possono crescere rapidamente all’interno di grandi strutture, simili a ragnatele, che contengono gas in quantità sufficiente per alimentarli. Questo grafico ...