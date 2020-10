Al via in tutto il mondo il Nasa Space Apps challenge (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 l'ottava edizione del Nasa Space Apps challenge, la più grande maratona informatica del mondo che coinvolge migliaia di giovani in ogni parte del pianeta. Coordinati da organizzatori locali detti local leads e con il supporto del Global Organizing Team (GoTeam) della Nasa, i partecipanti si ritrovano per utilizzare i dati open source dell'ente spaziale americano e ideare - in 48 ore - soluzioni innovative alle sfide tecnologiche, utili sulla Terra come nello Spazio.Quella del 2020, però è un'edizione speciale, tutta in digitale a causa della pandemia di Covid-19. Cinque le location virtuali italiane: Torino, Brescia, Roma, Napoli e Foggia. Askanews ha raggiunto Antonio Piazzolla e Chiara Chiesa, rispettivamente local leads ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 l'ottava edizione del, la più grande maratona informatica delche coinvolge migliaia di giovani in ogni parte del pianeta. Coordinati da organizzatori locali detti local leads e con il supporto del Global Organizing Team (GoTeam) della, i partecipanti si ritrovano per utilizzare i dati open source dell'ente spaziale americano e ideare - in 48 ore - soluzioni innovative alle sfide tecnologiche, utili sulla Terra come nello Spazio.Quella del 2020, però è un'edizione speciale, tutta in digitale a causa della pandemia di Covid-19. Cinque le location virtuali italiane: Torino, Brescia, Roma, Napoli e Foggia. Askanews ha raggiunto Antonio Piazzolla e Chiara Chiesa, rispettivamente local leads ...

Ultime Notizie dalla rete : via tutto Spazio, al via in tutto il mondo il Nasa Space Apps challenge Il Sole 24 ORE La posta di Gramellini: «Cerca alibi l’amante riluttante? Lascialo andare»

«Dopo due settimane, lui ha deciso di troncare tutto dicendo: mi faccio schifo, prima devo risolvere i miei problemi». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...

Il mondo senza donne, va in scena il discusso romanzo di Virgilio Martini

Censurato dal Fascismo, processato per blasfemia in Inghilterra, cancellato dalla storia: ora Virgilio Martini viene recuperato con un lavoro teatrale - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...

