Zampa fa retromarcia | «Sospensione campionato? Decide la Figc»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sandra, sottosegretario alla Salute, ha fattosulle sue parole riguardanti ladelSandra, sottosegretario alla Salute, ha fattosulle sue parole pronunciate stamattina sulladeldi Serie A. Ecco le sue nuove dichiarazioni in una nota ufficiale: «Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone. Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi lae le Società calcistiche are sui destini del massimo ...