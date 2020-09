Un anno in carcere per presunti abusi sulla figliastra ma in aula è assolto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oltre un anno in carcere e molti mesi ai domiciliari con l'infamante accusa di avere abusato della figliastra per sette anni. La Corte di appello di Palermo, a distanza di cinque anni e mezzo dall'arresto, lo ha assolto «perché il fatto non sussiste», confermando il verdetto dei giudici della prima sezione penale di Agrigento, emesso il 16 novembre di tre anni fa. La storia agghiacciante descritta dalla ragazzina, che aveva denunciato e fatto arrestare il compagno della madre accusandolo di averla violentata per sette anni, secondo il sostituto procuratore generale, invece, era reale e riscontrata dal dibattimento contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado. Nei suoi confronti era stata chiesta la condanna a 9 anni, 7 anni per la compagna - madre della ragazzina - accusata di non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oltre unine molti mesi ai domiciliari con l'infamante accusa di avere abusato dellaper sette anni. La Corte di appello di Palermo, a distanza di cinque anni e mezzo dall'arresto, lo ha«perché il fatto non sussiste», confermando il verdetto dei giudici della prima sezione penale di Agrigento, emesso il 16 novembre di tre anni fa. La storia agghiacciante descritta dalla ragazzina, che aveva denunciato e fatto arrestare il compagno della madre accusandolo di averla violentata per sette anni, secondo il sostituto procuratore generale, invece, era reale e riscontrata dal dibattimento contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado. Nei suoi confronti era stata chiesta la condanna a 9 anni, 7 anni per la compagna - madre della ragazzina - accusata di non ...

