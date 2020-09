Trasgressivi e anticonformisti | i 70 anni di Renato Zero

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Metti insieme un gruppo di fan, a bordo di motorini, alla caccia del proprio idolo. E l’artista, che guardandosi intorno dice: “Sembrano tanti sorcini“. Siamo in Versilia, siamo negli Anni 80 e l’artista è Renato Fiacchini, che diventerà Renato Zero, nato il 30 settembre del 1950 e cresciuto tra via Ripetta e piazza del Popolo, nel cuore della sua Roma. Inconsciamente, con quella frase spontanea, Zero aveva aperto la strada alla leggenda del ‘Re del sorcini‘. Così lontano dai contenuti e dai colori del negativo, il giovane Renato Fiacchini è stato capace anche di prendere un insulto per trasformarlo nel suo ‘cognome’, di usare una battuta per la ‘nascita’ di una vera e propria moda e/o corrente (quasi) di pensiero che spopola ormai da decenni, quella dei ‘sorcini’. “Sei uno zero“, si sentiva ripetere, quando truccato e vestito di piume e paillettes, insieme alla sua storica amica Loredana Bertè, muoveva i primi passi nei locali romani.GLI ESORDI