Tonali | “Contagi? Con le norme di sicurezza | se si può giocare si deve giocare sempre”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sandro, nuovo centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Milan Tv alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rio Ave. Ha parlato della sua vecchia passione per il rossonero. “Anche quando giocavo a Brescia guardavo le partite del Milan e non c’è bisogno di dire che sia un milanista adottato perché mi sento e mi sono sempre sentito milanista. Negli anni scorsi sono venuto di nascosto a vedere qualche partita. Mi fa molto piacere essere qui”.si è espresso anche sulle nuove positività nel mondo del calcio. “Abbiamo visto nei mesi che non c’è stato il calcio che anche una semplice giornata era una giornata triste. Si guardavano spezzoni di vecchie partite. Seguendo tutte ledi, se si può ...