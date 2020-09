Sulla saggezza della morte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Amministra la prosa con bravura minuziosa, esperta e contagiosa. Precisa, inoltre, la sua lingua, ma senza la iattanza e la spavalderia tecnica – indice questa identità letteraria di un’eccellente pacatezza raggiunta - giacché nell’ultima opera di Antonio Franchini l’uso ornamentaleparola lascia il passo a un’agilità caparbia e a un’umiltà puntigliosa (e commovente), dentro quell’emozionante perversione emotiva – delicata, furiosa contro lae per la- che lo stile di Franchini riesce accanitamente a intessere fino a tendere fatalmente alla teologia del tempo nonostante la robustezza e la delicatezza concreta delle vite, delle avventure e degli incontri raccontati.“Io lo so che tutto questo è esagerato e sinceramente non credo ...