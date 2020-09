Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. A dirlo è Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210, che in un’intervista a Elle è tornata a parlare della sua battaglia contro un tumore al quarto stadio, che non accenna a rallentare nonostante le cure, annunciando la sua decisione di registrare dei videomessaggi che farà recapitare ai suoi cari nel caso in cui lei non dovesse farcela. “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile – ha spiegato l’attrice -. La verità è che mi sento ancora un essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. A dirlo è, l’attrice di Beverly Hills 90210, che in un’intervista a Elle è tornata a parlare della sua battaglia contro un tumore al quarto stadio, che non accenna are nonostante le cure, annunciando la sua decisione di registrare deiche farà recapitare ai suoinel caso in cui lei non dovesse farcela. “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile – ha spiegato l’attrice -. La verità è che mi sento ancora un essere ...

HuffPostItalia : Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò' - magicaGrmente22 : Shannen Doherty cancro | l’attrice contro un male al 4° stadio in metastasi - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò' https:/… - AntoYellow46 : A volte mi torna in mente la faccia asimmetrica di Shannen Doherty, alias Brenda di Beverly Hills 90210, e mi viene come un'ansietta. - BramucciMatteo : RT @HuffPostItalia: Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Shannen Doherty Shannen Doherty e la battaglia contro il cancro: «C è ancora molta vita in me» Vanity Fair Italia Shannen Doherty, il tumore è tornato: «Ma non è ancora tempo di ”chiudere”: c’è molta vita in me»

Shannen Doherty, l’ex Brenda di Beverly Hills 90210, ha raccontato pubblicamente la sua lotta contro il tumore al seno fin dai primi giorni della malattia, nel 2015. Dopo due anni di terapia l’attrice ...

Shannen Doherty, la star di Beverly Hills combatte ancora con il cancro al quarto stadio

Gli appassionati di Beverly Hills sono rimasti molto rattristati in seguito al ritorno della malattia di Shannen Doherty: l'attrice è sempre stata molto trasparente con il suo pubblico e ora è ...

Shannen Doherty, l’ex Brenda di Beverly Hills 90210, ha raccontato pubblicamente la sua lotta contro il tumore al seno fin dai primi giorni della malattia, nel 2015. Dopo due anni di terapia l’attrice ...Gli appassionati di Beverly Hills sono rimasti molto rattristati in seguito al ritorno della malattia di Shannen Doherty: l'attrice è sempre stata molto trasparente con il suo pubblico e ora è ...