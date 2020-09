Serie A, sullo stop scontro nel governo. Il Genoa: "La Asl non ci fa giocare" (Di mercoledì 30 settembre 2020) E' sempre più incerto il futuro prossimo del campionato di Serie A dopo la clamorosa notizia della positività al Coronavirus di 14 tesserati del Genoa riscontrata dopo la partita di domenica scorsa al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) E' sempre più incerto il futuro prossimo del campionato diA dopo la clamorosa notizia della positività al Coronavirus di 14 tesserati delriscontrata dopo la partita di domenica scorsa al ...

sportli26181512 : Friedkin-Raggi, ieri l'incontro segreto nell'ambasciata Usa: Il presidente giallorosso dopo l'assemblea dei soci ha… - KarimKarabu : @LucaCiardi1977 Sono insospettabile! Il mio pandino vecchia serie testimonierà per me il mio odio per lo straßensch… - FrancescoBonia1 : RT @FlaFu_tbol: Con @la_maledetta abbiamo intervistato Gilberto Pastorella e Jacopo Aloe di Math&Sport per capire come funziona il Virtual… - infoitsport : Serie A, Spadafora: “Positivi nel Genoa? Mi preoccupa. Sullo stop al campionato…” - Alessio17 : RT @FlaFu_tbol: Con @la_maledetta abbiamo intervistato Gilberto Pastorella e Jacopo Aloe di Math&Sport per capire come funziona il Virtual… -