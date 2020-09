Rete WindTre non funziona il 30 settembre? Quali criticità (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ultimo giorno del mese di settembre con qualche problema di troppo per alcuni italialiani visto che la Rete WindTre non funziona come dovrebbe. Le anomalie si stanno accentuando in queste ore ma già dalla notte scorsa e ancor prima nella serata di ieri, sono state diverse le testimonianze di utenti del vettore unificato per nulla soddisfatti della loro esperienza di navigazione. Cerchiamo dunque di fare il punto preciso dello stato del servizio, grazie anche all’ausilio di strumenti di monitoraggio come Downdetector. Al momento di questa pubblicazione la Rete WindTre non funziona maggiormente per quanto riguarda il servizio di linea fissa di casa. I clienti del vettore lamentano l’impossibilità di navigare con il loro accesso domestico ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ultimo giorno del mese dicon qualche problema di troppo per alcuni italialiani visto che lanoncome dovrebbe. Le anomalie si stanno accentuando in queste ore ma già dalla notte scorsa e ancor prima nella serata di ieri, sono state diverse le testimonianze di utenti del vettore unificato per nulla soddisfatti della loro esperienza di navigazione. Cerchiamo dunque di fare il punto preciso dello stato del servizio, grazie anche all’ausilio di strumenti di monitoraggio come Downdetector. Al momento di questa pubblicazione lanonmaggiormente per quanto riguarda il servizio di linea fissa di casa. I clienti del vettore lamentano l’impossibilità di navigare con il loro accesso domestico ...

AdalFer90 : @WindTreOfficial non ho connessione internet sulla mia SIM WINDTRE, ci sono problemi di rete? - TiziiZanii : @_maiognese Penso sia L unica se c’è rete wind - EnricoFurlan3 : @SimoneGimona Se #postemobile, operatore virtuale, è off line da 12 ore e la rete su cui si appoggia, windtre, funz… - EnricoFurlan3 : @micatrashtv Se #postemobile, operatore virtuale, è off line da 12 ore e la rete su cui si appoggia, windtre, funzi… - EnricoFurlan3 : @Andre21318366 Se #postemobile, operatore virtuale, è off line da 12 ore e la rete su cui si appoggia, windtre, fun… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete WindTre La rete WindTre si conferma la più veloce d'Italia, Vodafone superata da Iliad Everyeye Tech Nel savonese torna "La Mela di AISM" per la ricerca sulla sclerosi multipla

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerd ...

La mela di Aism: dove trovare i banchetti della solidarietà

REGGIO EMILIA – Appuntamento con la solidarietà da venerdì 2 a domenica 4 ottobre appuntamento nelle piazze e nei mercati anche della nostra provincia. I banchetti dell’iniziativa “La mela di Aism” vi ...

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerd ...REGGIO EMILIA – Appuntamento con la solidarietà da venerdì 2 a domenica 4 ottobre appuntamento nelle piazze e nei mercati anche della nostra provincia. I banchetti dell’iniziativa “La mela di Aism” vi ...