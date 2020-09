PosteMobile si scusa per il disservizio del 28 settembre con un super regalo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con l'iniziativa "100 Giga in regalo" PosteMobile si scusa per il disservizio causato durante il 28 settembre e offre 100 giga in regalo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con l'iniziativa "100 Giga insiper ilcausato durante il 28e offre 100 giga inL'articolo proviene da TuttoAndroid.

infoiteconomia : PosteMobile: 100 Giga gratis per un mese per chiedere scusa del disservizio - infoiteconomia : PosteMobile chiede scusa del disservizio e regala 100 Giga gratuiti di navigazione internet - lucabattanta : Ecco come PosteMobile si scusa per i disservizi di ieri - mondomobileweb : PosteMobile chiede scusa del disservizio e regala 100 Giga gratuiti di navigazione internet - pianetatel : RT @mvno: PosteMobile: 100 Giga gratuiti di navigazione internet in 4G+ per un mese per chiedere scusa del disservizio che ha coinvolto i c… -