Pagelle Udinese-Spezia 0-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Le, ie ildi0-2, match della prima giornata di. La sfida si apre con un ottimo avvio di gioco delloin gol dopo pochi minuti con Ricci ma la rete dell’ex Roma è annullata per un fuorigioco ad inizio azione. Al 29′ è invece tutto buono quando Galabinov batte Musso con un colpo di testa su cross di Gyasi. Nella ripresa succede di tutto: Zoet esce in barella e viene sostituito che alla prima occasione nega a Lasagna il gol dell’1-1. Qualche minuto dopo loresta in dieci uomini per doppia ammonizione di Terzi. Ma nel finale non c’è il pareggio. Anzi, c’è il raddoppio del solito Galabinov che ...