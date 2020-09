Morta Helen Reddy, interprete di “I Am A Woman” (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ Morta ieri pomeriggio a Los Angeles Helen Reddy. La cantante si è spenta a 78 anni, a darne l’annuncio i figli con un messaggio su Facebook: “Era una madre, nonna e una donna meravigliosa. I nostri cuori sono spezzati. Ci consoliamo sapendo che la sua voce vivrà per sempre”. Divenne bandiera del femminismo e del movimento di liberazione delle donne grazie alla sua canzone più celebre: “I am a woman”, scritta per lei, nel 1971 da Ray Burton. Nata in Australia ha passato la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti. Dove si è spenta ieri dopo una lunga carriera divisa tra musica e cinema. L'articolo Morta Helen Reddy, interprete di “I Am A Woman” proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ieri pomeriggio a Los Angeles. La cantante si è spenta a 78 anni, a darne l’annuncio i figli con un messaggio su Facebook: “Era una madre, nonna e una donna meravigliosa. I nostri cuori sono spezzati. Ci consoliamo sapendo che la sua voce vivrà per sempre”. Divenne bandiera del femminismo e del movimento di liberazione delle donne grazie alla sua canzone più celebre: “I am a woman”, scritta per lei, nel 1971 da Ray Burton. Nata in Australia ha passato la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti. Dove si è spenta ieri dopo una lunga carriera divisa tra musica e cinema. L'articolodi “I Am A Woman” proviene da Italia Sera.

