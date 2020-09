M5s, due senatori positivi al Covid. Tutti i membri del gruppo sottoposti a tampone (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due senatori del gruppo M5S, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo Tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) DuedelM5S, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, sono risultatial-19. Come da protocollodelpentastellato si stanno sottoponendo anaso-faringeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

