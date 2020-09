Legge elettorale, sbarramento e listini bloccano la riforma. Per il Pd doveva essere la priorità. Ma è tutto fermo in Parlamento (Di mercoledì 30 settembre 2020) Era stata posta, con una certa enfasi, come condizione imprescindibile dal segretario Nicola Zingaretti in direzione Pd per ufficializzare la posizione dei dem sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari: stiamo parlando della riforma della Legge elettorale. Che, con la schiacciante vittoria del Sì, va adeguata al futuro assetto del Parlamento. Ma il diavolo si annida nei dettagli, che nella fattispecie si identificano con la soglia di sbarramento (che fa paura) e la questione dei listini bloccati (l’eventuale voto di preferenza toglie potere di nomina alle segreterie dei partiti). Ed è così che, nonostante un testo base ci sia già, i dubbi e i malumori serpeggiano e ne rallentano l’iter. Slitta ancora, dunque, la fissazione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Era stata posta, con una certa enfasi, come condizione imprescindibile dal segretario Nicola Zingaretti in direzione Pd per ufficializzare la posizione dei dem sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari: stiamo parlando delladella. Che, con la schiacciante vittoria del Sì, va adeguata al futuro assetto del. Ma il diavolo si annida nei dettagli, che nella fattispecie si identificano con la soglia di(che fa paura) e la questione deibloccati (l’eventuale voto di preferenza toglie potere di nomina alle segreterie dei partiti). Ed è così che, nonostante un testo base ci sia già, i dubbi e i malumori serpeggiano e ne rallentano l’iter. Slitta ancora, dunque, la fissazione del ...

Il quale ha scritto la bozza della nuova legge elettorale già a gennaio scorso: la proposta era stata sostenuta dal Pd e dal M5S, contro le opposizioni, mentre Italia Viva non aveva partecipato al ...

