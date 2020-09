Le pagelle dell’Inter – Hakimi devastante | Lukaku implacabile

Leggi su anteprima24

Benevento – L'Inter supera il Benevento senza grossi problemi al Ciro Vigorito. Ledei nerazzurri di Conte dopo la vittoria in terra sannita. Handanovic 5,5: Poche volte impegnato, ma sulla valutazione pesa l'errore commesso sul primo gol giallorosso. Bravo su Letizia e Lapadula nella ripresa. Skriniar 6,5: Prestazione di grande fisicità la sua, prevale nel duello aereo e se la cava nell'impostare l'azione. De Vrij 6,5: Fa partire il gioco e innesca spesso i centrocampisti che hanno vita facile sia sul piano fisico che nel palleggio. Kolarov 6: In avvio si rende autore del lancio chirurgico che dà il via alla fiera del gol. Qualche problema nel disfarsi del pallone, ma tutto sommato gara pulita.7,5: Una furia. Sulla sua corsia non ha ...