Juventus-Chiesa, Commisso glissa: "Non ne voglio parlare" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella mattinata odierna, è pervenuta, fonte Alfredo Pedullà, la notizia secondo la quale la Juventus sarebbe molto vicina all'acquisto a titolo temporaneo di Federico Chiesa. La Fiorentina avrebbe accettato la proposta della dirigenza bianconera, consistente in un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, che poi dovrebbe divenire a tutti gli effetti un obbligo. Il pagamento dell'operazione verrebbe dilazionato su più esercizi amministrativi e per riuscire a completare l'affare, la Juventus ora dovrebbe pensare alle cessioni da effettuare. Potrebbero fruttare un buon tesoretto le cessioni di Douglas Costa e di Daniele Rugani, su tutti. Nei prossimi giorni, non sono da escludere novità riguardanti il loro futuro.

